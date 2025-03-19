Госдума признала 9 августа новым Днем воинской славы России

Госдума приняла закон, согласно которому 9 августа становится одним из Дней воинской славы России.

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Напомним, 9 августа 1944 года завершилась Ленинградская битва, в результате которой был спасен от голодной смерти второй по населению город в стране.

Пояснительная записка к законопроекту отмечает, что признание этого дня Днем воинской славы подчеркнет военно-стратегическое значение Ленинградской битвы, как самого продолжительного сражения Великой Отечественной. Также это поможет увековечить подвиг защитников Ленинграда.

Напомним, что законопроект о новом Дне воинской славы внес в Госдуму президент России Владимир Путин.