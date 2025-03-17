Никоненко призвал отправить Ефремова подметать мусор после УДО

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, как бы поступил с Михаилом Ефремовым после освобождения из колонии. Его слова приводит NEWS.ru.

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Президент Гильдии актеров кино признался, что дал бы Ефремову после освобождения из колонии метлу и заставил убирать около театра «Современник» мусор. Подобным образом Никоненко отреагировал на вопрос, сможет ли его коллега вернуться на сцену. Он также назвал Михаила убийцей.

«Дал бы ему метлу дворника, пусть сначала вокруг „Современника“ мусор убирает. Он убийца. Человек в могиле лежит. Я смотрю на его портрет и вижу убийцу», — поделился артист.

Никоненко уточнил, что не отрицает таланта Ефремова, и напомнил, что сыграл вместе с ним в ряде проектов. Никоненко не захотел рассуждать, искупил ли актер вину за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

«Признаю, что он талантливый парень. Я с ним даже снимался, но он негодяй. Мне уже неинтересно, исправился», — добавил он.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве. Его машина врезалась в фургон, водитель фургона скончался в больнице от полученных травм. Как показала экспертиза, артист сел за руль пьяным. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Михаилу Ефремову могут отказать в УДО из-за звонка с обещанием устроить движуху.