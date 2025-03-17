Детей без знания русского языка допустят к учебе в российском регионе

Детей, не владеющих русским языком, допустят к учебе в школах Подмосковья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе оперативного совещания с членами правительства и главами городских округов.

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Глава региона выразил надежду, что возможность получить качественное образование при правильном подходе будут иметь все дети.

Воробьев отметил, что в подмосковных школах также остро стоит вопрос качественного питания. По словам губернатора, внимательного подхода требует и тема педсостава в образовательных учреждениях.

Ранее «МК» писал, что губернатор Московской области дал поручение возвести еще пять современных пешеходных переходов через железнодорожные пути Подмосковья. До конца 2025 года они появятся в Люберцах, Лобне и Одинцовском округе. А в 2026 году – в Раменском.