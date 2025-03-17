В России призвали провести проверку высказывания депутата о мини-юбках

Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», призвал в беседе с RT провести проверку высказывания калужского депутата от ЛДПР Евгения Руденко, который предложил женщинам носить мини-юбки для «повышения демографии».

«Сейчас вся общественность выступает за укрепление семейных ценностей, за мораль и духовное развитие. Мы убеждены, что привлекательность русской женщины заключается не в провокационной одежде, а в её скромности, мудрости и доброте. Именно эти качества делают женщину желанной для построения прочной и любящей семьи», — подчеркнул Иванов.

По мнению депутата, подлинная сила женщины заключается в её способности быть матерью, хранительницей домашнего очага и при этом успешно самореализовываться в профессиональной сфере, если у неё есть такое желание и возможности.

«Мы должны поддерживать женщин в их стремлении к образованию, профессиональному росту и карьерным достижениям. Однако важно не забывать о нравственных принципах и сохранении женственности, которая проявляется не во внешних атрибутах, а во внутреннем мире и действиях», — добавил собеседник RT.

Председатель движения «Россия Православная» отметил, что откровенная одежда уместна на пляже, но не в повседневной жизни женщины, стремящейся к созданию семьи и укреплению традиционных ценностей.

«Мы должны прививать молодёжи уважение к женщине как к будущей матери и хранительнице семейного очага. Важно помнить, что будущее России напрямую зависит от нравственности и духовности нашего молодого поколения. А подобные высказывания депутатов следует рассматривать на комиссиях по этике и проверять на соответствие национальным приоритетам», — подытожил Иванов.

Ранее Руденко призвал женщин носить мини-юбки в тёплые дни для «повышения демографии в России».