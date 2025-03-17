Дугин предложил Путину и Трампу тему для переговоров вместо Украины

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу в ходе запланированного телефонного разговора стоит сосредоточиться не на урегулировании украинского кризиса, а согласовать новый миропорядок. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал философ Александр Дугин.

Ранее Трамп сообщил, что планирует поговорить с Путиным 18 марта, чтобы обсудить украинское урегулирование. В Кремле подтвердили, что беседа состоится во вторник, но не стали раскрывать ее повестку.

По мнению Дугина, российскому и американскому лидерам стоит сначала обсудить «стратегическое измерение российско-американских отношений», а также прийти к согласию по поводу будущей архитектуры мира.

«То есть роли, балансы сил, фронтиры, зоны пересекающихся интересов, конфликты возможные, нашу позицию в целом по Ближнему Востоку, по Арктике, по Европе, по Азии», - пояснил философ.

Дугин полагает, что «неправильно, несвоевременно и совершенно неконструктивно» начинать переговоры с регионального конфликта на Украине, так как он является лишь «следствием этих стратегических отношений».

Напомним, что до начала российской спецоперации на Украине МИД России передал представителям США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток. Однако по итогам переговоров в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что США и их союзники оставили без внимания ряд ключевых условий.