В России похоронили маршировавшего по Красной площади участника СВО

Lenta.ru

В Пермском крае похоронили маршировавшего по Красной площади участника специальной поенной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Новый компаньон» со ссылкой на местные власти.

В России похоронили маршировавшего по Красной площади участника СВО
© РИА Новости

Речь идет об уроженце края Александре Федосееве. Известно, что он участвовал в параде Победы в Москве и был награжден медалью Минобороны.

После срочной службы мужчина работал в МЧС России. Когда он принял решение отправиться на СВО, не сообщается.

Ранее в Оренбургской области похоронили другого участника спецоперации, который также участвовал в параде на Красной площади в Москве. До ухода на спецоперацию он работал в одном из подразделений Федеральной противопожарной службы. Мужчина был награжден орденом Мужества.

Общество
Александр Федосеев
МЧС России
Москва