Госдума одобрила введение штрафа за несообщение в военкомат о переезде

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Государственной думе посоветовали принять в первом чтении законопроект, в рамках которого российским гражданам будут выписывать штраф до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев. Рекомендация поступила от комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству.

Несколько депутатов под руководством председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова выступили с инициативой еще в феврале. Они предложили внести изменения в статью Кодекса РФ о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету.

Если россиянин не уведомил военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о своем переезде на срок более трех месяцев, то в рамках нововведений ему выписывается административный штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, указано в документе.

По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету, передает ТАСС.

Недавно депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что российским мужчинам стоит начать подготовку к мобилизации.