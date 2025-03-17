Куклачев раскрыл, какая у него пенсия

Знаменитый советский и российский артист цирка, коверный клоун Юрий Куклачев назвал журналистам aif.ru размер своей пенсии. По словам дрессировщика кошек, он получат столько же, сколько и другие, но с надбавкой.

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Так, пенсия Куклачева состоит из основной части и доплаты мэра Москвы Сергея Собянина. Деньги сверху дают всем народным и заслуженным артистам, проживающим в столице РФ.

«Моя пенсия 50 тысяч c лишним. Дело в том, что пенсия у меня, как у всех. Но есть добавка Собянина за звание народного артиста. Раньше она была 30 тысяч. Сейчас добавка еще больше», — рассказал дрессировщик.

Во время беседы с журналистами Куклачев заявил, что такую надбавку, как у него, должны получать артисты и в других регионах страны. Помимо пенсий, Юрий призвал поднять зарплаты работникам культурной сферы.

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Ранее Юрий и Елена Куклачевы отметили 55-летие совместной жизни. Они вновь зарегистрировали свой брак в честь юбилея.