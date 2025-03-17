Распространенная СМИ запись с голосом актера Михаила Ефремова, где он поздравляет друга и говорит о планах устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области после выхода на свободу, является фейком. Об этом заявил РБК адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал запись телефонного разговора, который якобы состоялся между находящимся в колонии актером Михаилом Ефремовым и его другом. На этой записи мужчина, голос которого похож на голос актера, обещает устроить «чудовищную движуху» после освобождения.

«Это фейк. Кто-то явно специально пытается подать негатив на общественное мнение перед судебным заседанием», - заявил Юрий Падалко.

По его словам, каждый осужденный имеет право звонить по определенному количеству номеров, согласованному с руководством колонии. Как правило, в этот список включаются ближайшие родственники заключенного, и никаким «друзьям» звонить просто нет технической возможности.

Михаил Ефремов отбывает в колонии наказание за ДТП со смертельным исходом. В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения. Изначально он был приговорен к восьми годам колонии, затем срок был снижен семи лет и шести месяцев.

Адвокат Добровинский заявил, что Ефремов вжился в роль заключенного

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что актер подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Заседание суда по его ходатайству должно состояться 24 марта.