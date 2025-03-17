Депутат предложил женщинам носить мини-юбки для повышения рождаемости

Депутат Калужской городской думы от ЛДПР Евгений Руденко предложил женщинам носить мини-юбки в солнечные дни для повышения рождаемости в России. Об этом он написал в своих соцсетях.Его инициативу вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Сам депутат заявил, что это всего лишь призыв к позитиву и напоминание о моде 70-х годов.

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— В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте. Я попросил только в солнечные дни ходить в юбках, не на морозе, — цитирует Руденко Shot.

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