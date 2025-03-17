Российский депутат призвал женщин чаще носить мини-юбки

Депутат Гордумы от ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ Тарусы Евгений Руденко призвал женщин надевать мини-юбки в солнечные дни для «повышения демографии России». Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Свой призыв парламентарий опубликовал в соцсетях, сопроводив пост фотографией женщины в короткой кожаной юбке.

«В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте. Я попросил только в солнечные дни ходить в юбках, не на морозе», - пояснил Руденко свою позицию.

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Он также подчеркнул, что его соратницы по партии периодически ходят в мини-юбках, радуя мужчин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал вопрос демографии одним из ключевых для страны. Он отметил сокращение количества женщин в детородном возрасте.

При этом глава государства подчеркнул, что в России уже действует ряд мер поддержки для улучшения демографической ситуации, в том числе и уникальное изобретение - материнский капитал. Также глава государства призвал руководителей субъектов России начинать и заканчивать рабочий день вопросами поддержки демографии.