Перенесший операцию на сердце Сухоруков планирует вернуться на сцену осенью
Народный артист России Виктор Сухоруков, перенесший операцию на сердце, может вернуться на сцену Московского драматического театра имени Ермоловой осенью этого года. Об этом актер сообщил в беседе с Агентством "Москва".
"Нахожусь дома в прекрасных условиях, в чистоте и комфорте. Работать-то я сейчас точно не буду, потому что я сейчас на реабилитации – жду, пока ребра срастутся. Выйду на службу к осени", – рассказал Сухоруков.
Артист пригласил поклонников театрального искусства посетить осенью свой моноспектакль "Счастливые дни". Как отметил актер, он идет с аншлагами в театре имени Ермоловой уже три сезона.
Ранее СМИ сообщали, что Сухоруков перенес операцию на сердце. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за ишемической болезни.
Между тем народная артистка РСФСР Валентина Талызина опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья. Она сказала, что чувствует себя хорошо и находится дома. При этом журналисты рассказывали, что самочувствие Талызиной якобы ухудшилось из-за рака поджелудочной железы.