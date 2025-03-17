Названы лучшие российские регионы для пенсионеров

Для людей старшего возраста лучшими местами для проживания являются Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект «Если быть точным», который исследует социальные проблемы на основе открытых данных.

Рейтинг регионов по уровню жизни людей старшего возраста в различных субъектах Российской Федерации был проведен на основе данных Федеральной службы государственной статистики и сведений из базы данных о рождаемости и смертности в России за 2023 год. Более актуальные данные пока не были обнародованы.

Основным критерием в рейтинге является предполагаемая продолжительность жизни для людей в возрасте 55 лет. Согласно статистике, в стране она достигла рекордных 24,5 лет. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составил 29,8 и 26,5 лет соответственно. По информации от вице-мэра Анастасии Раковой, в Москве уже более тысячи человек отметили свое столетие.

По мнению авторов исследования, уровень жизни в Ингушетии, Чечне и Забайкальском крае является самым низким. В кавказских республиках особенно остро стоит проблема бедности среди пожилых людей. В Чечне доля таких граждан составляет 26,4%, а в Ингушетии — 21,2%. Забайкальский край оказался в числе регионов с самым низким показателем ожидаемой продолжительности жизни для людей в возрасте 55 лет — около 21 года.

В число десяти регионов с наименее благоприятной ситуацией для людей старшего возраста также попала Липецкая область. Там только 20,4% граждан старше 55 лет ведут активный образ жизни, посещая кино, музеи, концерты и другие культурные мероприятия.

Ранее директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов сообщил в беседе с «Известиями», что на рынке труда все больше россиян готовы продолжать работать после выхода на пенсию. 61% респондентов планируют оставаться активными в пенсионном возрасте. Из них 35% намерены работать на полной занятости, 18% рассматривают подработку, а 9% задумываются о собственном бизнесе.