На юге европейской части России резко изменится погода

«Летняя» погода покинет юг России, и температура вернется к климатической норме марта. Такой прогноз дал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в прошедшие выходные дни на юге России были зафиксированы «фантастические температуры». В частности, в Краснодарском крае столбики термометров поднимались до +28 градусов Цельсия, а в Симферополе 15 марта был установлен рекорд в +24,3 градуса.

«Постепенно с начала недели начнется изменение ветрового режима с юго-западного на западный, температура при этом понизится до +21-23 [градусов], во вторник - до +10-12 [градусов], а начиная со среды - до +6-9 градусов. И, конечно же, это будет нормой для марта», - пояснил Роман Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре заявили о «зимнем режиме» в Москве с 17 по 20 марта. При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов посоветовал автомобилистам в столичном регионе подождать с переобуванием на летнюю резину.