Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» после освобождения

Telegram-канал SHOT опубликовал запись телефонного разговора, который якобы состоялся между находящимся в колонии актером Михаилом Ефремовым и его другом. На этой записи мужчина, голос которого похож на голос актера, обещает устроить «чудовищную движуху» после освобождения.

Человек на записи подчеркивает, что про суд еще «ничего не понятно». SHOT отмечает, что он поздравил с днем рождения своего друга, пожелал ему здоровья и «денег немерено».

«Гамарджоба, генацвале. С днем рождения тебя поздравляю я, жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области», - заявил мужчина на записи.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Осенью 2024 года адвокат Ефремова заявил, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья.

Адвокат Добровинский заявил, что Ефремов вжился в роль заключенного

В феврале 2025-го СМИ сообщили, что актер, отбывающий наказание в белгородской колонии, уже подал ходатайство об УДО. Утверждалось, что в своем заявлении он сослался на состояние своего здоровья, исправную ежедневную работу, раскаяние и помощь с художественной самодеятельностью в колонии. Сообщалось, что заседание суда по его ходатайству состоится 24 марта.