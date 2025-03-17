В Госдуме призвали возродить в школах начальную военную подготовку

Начальная военная подготовка должна преподаваться в школах начиная с 5 класса. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По словам парламентария, население должно быть готово к любым действиям и провокациям. На фоне событий в Курской области появилась необходимость возродить в школах начальную военную подготовку, «начиная с 5 класса, не 9-10».

Депутат пояснил ТАСС, что до событий на Украине и Курщине мало кто знал о том, как сделать перевязку и наложить жгут, как, к примеру, скрываться от дронов.

«По белгородскому филиалу центра "Воин" можно определить, что наши курсанты уже спасли не одного человека, который истекал кровью, а они, оказали первую помощью, помогли добраться до больницы», — уточнил Водолацкий.

Ранее сообщалось, что в Кодекс об административных правонарушениях могут внести поправки, увеличивающие штрафы владельцев собак за самовыгул их питомцев до 50 тысяч рублей.