Дату начала действия запрета ЕС на доступ к SWIFT российских банков раскрыли

Запрет Европейского союза (ЕС) на доступ к SWIFT для 11 российских банков и двух небанковских организаций начнет действовать с понедельника, 17 марта. На это обратило внимание РИА Новости.

Отмечается, что под ограничения попали банки «Ак Барс», «Уралсиб», «Кубань кредит», «Точка», «Национальный резервный банк», «Росэксимбанк», «Банк Синара» и другие организации.

В начале марта власти Швейцарии вслед за руководителями ЕС расширили свой санкционный список против России. В обновленный швейцарский список попали в общей сложности 48 физических и 35 юридических лиц из РФ.