Американский журналист и ведущий RT Рик Санчес перечислил основные черты русских людей.

© Вечерняя Москва

Об этом он рассказал своему коллеге Такеру Карлсону.

— Я пришел к выводу, что русские в целом — на основании опыта совместной работы — невероятно деловые, прагматичные и при этом очень честные. Иногда, знаешь, даже честнее, чем мы. Они говорят то, что думают, и ты сразу понимаешь, чего они хотят, — указал он.

Санчес добавил, что все русские безусловно разные — как и американцы. Но, по словам Санчеса, благодаря манере общения, присущей только русским, с ними очень легко работать, и на них, сообщает RT.

Ранее Карлсон рассказал, за что уважает президента РФ Владимира Путина. Самой большой заслугой российского лидера, по мнению журналиста, является тот факт, что он смог сохранить страну единой.

Такер Карлсон ранее признал, что США уничтожили Украину из-за своего желания начать войну с Россией. Помимо этого, он заявил, что подобные решения идут вразрез с национальными интересами Америки.

В том же интервью журналист сообщил, что Украина не является суверенным государством. Он утверждает, что американское ЦРУ поставило свое правительство во главе страны после госпереворота в 2014 году.