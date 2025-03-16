В громком скандале со звездой «Аноры» поставлена точка

Российский актер Марк Эйдельштейн является аспирантом Нижегородского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского, поэтому имеет право на отсрочку от службы в армии, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза. Так в учебном учреждении прокомментировал слухи о том, что у звезды «Аноры» есть проблемы с военкоматом.

В трехлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 «Филология» Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура дает право на отсрочку не только ему, — сообщили в пресс-службе.

Вернувшийся с Оскара актер Эйдельштейн отреагировал на проблемы с военкоматом

Ранее в Сети появилась информация, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает Эйдельштейна. Он не успел получить отсрочку в военкомате, хотя в разгаре подготовка к весеннему призыву.