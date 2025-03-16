В Оптиной пустыни началось прощание с духовником Патриарха Кирилла

Духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни старца Илия привезли в Казанский храм Оптиной пустыни, где с ним начали прощаться верующие. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

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При этом, по данным издания «Красная весна», изначально прощание с батюшкой планировалось на 17 марта.

Илия не стало накануне поздно вечером. Его отпевание пройдет во вторник, 18 марта.

Ноздрин родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х годов XX века он учился в Саратовской семинарии, но ее закрыли. Тогда будущий духовник патриарха Кирилла продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, а затем перешел в Ленинградскую духовную академию.

В 80-х годах его направили в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь в Калужской области. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В 2010 году его возвели в сан схиархимандрита.