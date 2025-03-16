Как россияне будут отдыхать в мае

Россиян в мае 2025 года ожидают два периода продолжительных выходных дней, которые будут длиться с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«В этом году у нас в мае будут продолжительные праздничные дни: 1-4 и 8-11 мая», — отметил Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

По его словам, продолжительность связана с переносами выходных дней.

Эксперт рассказал об ажиотажном спросе россиян на номера в Абхазии

Такое решение было принято правительством в прошлом году и согласовано в рамках трехсторонней комиссии, отметил депутат. Дополнительно, он уточнил, что дни между этими периодами — 5, 6 и 7 мая, являются обычными рабочими днями. Тем не менее, существует для сотрудников существует возможность договориться с работодателями об удаленном режиме или отпуске в эти дни.