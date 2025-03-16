Раскрыто последнее предсказание старца Илии

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) с самого начала специальной военной операции предрекал России полную победу, рассказал глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Священнослужитель умер накануне ночью, 15 марта, в возрасте 93 лет. Прощание со старцем начнется в полдень 17 марта в Оптиной пустыни и продолжится до отпевания. Похороны схиархимандрита состоятся во вторник, 18 марта.

«У него было очень четкое, понятное мировоззрение и конкретные пророчества. Очень важным является последнее из них. Могу твердо сказать, что с самого начала СВО, в последнее время особенно, он говорил о том, что Россию ждет только победа и никаких других вариантов. И это было у него рефреном», — отметил Фролов.

Алексей Ноздрин родился в крестьянской семье в селе Становой Колодезь Орловской области в 1932 году. В 50-х годах принял решение посвятить свою жизнь Церкви и поступил в духовную семинарию в Саратове, а после ее закрытия в 1961 году продолжил обучение сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в духовной академии.

Монашеский постриг принял в 1966 году с именем Илий. Служил в небольших приходах, нес иноческое послушание на Афоне. В 2009 году на поместном соборе его назначили стать духовным отцом вновь избранного тогда патриарха Московского и всея Руси Кирилла.