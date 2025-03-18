Сергей Гармаш и глава Херсонской области приняли участие в акции "Сад памяти"

В Геническе Херсонской области высадили молодые деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. В акции приняли участие актер Сергей Гармаш и глава региона Владимир Сальдо. Как рассказал губернатор Херсонщины, в годы войны на этом месте фашисты расстреляли 900 человек.

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Это были пленные советские воины и мирные жители.

"В их память здесь будет разбит парк - красивое место для отдыха и преклонения перед памятью предков", - написал Сальдо на своей странице в соцсетях.

Деревца посадили возле мемориала "Жертвам фашизма". Участниками акции стали юнармейцы, молодые люди, представляющие всероссийское движение "Первые" и студенты Генического колледжа сферы услуг.

Как отметил глава Херсонской области, в регионе сохраняют память о Великой Отечественной войне. Сотрудники органов власти, активисты и волонтеры восстанавливают монументы и помогают ветеранам.