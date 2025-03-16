Стало известно будущее знаменитой «Пятерочки» в Судже

Разрушенное здание супермаркета «Пятерочка» в Судже может стать объектом, напоминающим о тех тяжелые испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Об этом пишет РБК.

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Глава региона пояснил, что в Курской области начинают работу над стратегией восстановления освобожденных от ВСУ территорий.

По его словам, 15 марта прошла первая встреча по этой теме относительно Суджи и Суджанского района.

Хинштейн заметил, что следует оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам.

«Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — пояснил губернатор.

Хинштейн заметил, что в Судже постараются восстановить исторический облик города (ему более 350 лет), также планируется вернуть улицам исторические названия.

Хинштейн рассказал о работах по эвакуации мирных жителей Курской области

Напомним, что 6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области, взяли под контроль ряд населенных пунктов.

В субботу, 8 марта 2025 года, ВС РФ начали масштабное наступление, освободили к 13 марта большую часть Суджанского района.