Стало известно будущее знаменитой «Пятерочки» в Судже

Стало известно, какая судьба ждет знаменитую «Пятерочку» в Судже
Разрушенное здание супермаркета «Пятерочка» в Судже может стать объектом, напоминающим о тех тяжелые испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Об этом пишет РБК.
Глава региона пояснил, что в Курской области начинают работу над стратегией восстановления освобожденных от ВСУ территорий.
По его словам, 15 марта прошла первая встреча по этой теме относительно Суджи и Суджанского района.
Хинштейн заметил, что следует оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам.
«Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагом объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — пояснил губернатор.
Хинштейн заметил, что в Судже постараются восстановить исторический облик города (ему более 350 лет), также планируется вернуть улицам исторические названия.
Хинштейн рассказал о работах по эвакуации мирных жителей Курской области
Напомним, что 6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись на территорию Курской области, взяли под контроль ряд населенных пунктов.
В субботу, 8 марта 2025 года, ВС РФ начали масштабное наступление, освободили к 13 марта большую часть Суджанского района.