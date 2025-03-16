Суд в Москве заставил дочерей умершего мужчины вернуть часть затрат на похороны

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Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали вернуть деньги, потраченные на похороны умершего мужчины, от его дочерей.

Суд в Москве заставил дочерей умершего мужчины вернуть часть затрат на похороны
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, истицы обратились в суд с иском к дочерям покойного. Они сообщили о понесённых ими расходах на ритуальные услуги, организацию похорон и сбор необходимых документов.

Дочери были заблаговременно уведомлены о дате и месте похорон, однако участия в их организации не принимали и финансов на погребение не предоставили.

Как отмечается, дочери уже вступили в права наследования, что и стало причиной обращения истцов в суд.

Судья отметил, что требования истцов обоснованы, поскольку ответчики предприняли действия по принятию наследства.

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