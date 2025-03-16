Суд в Москве заставил дочерей умершего мужчины вернуть часть затрат на похороны

Столичный суд удовлетворил иск родственников, которые требовали вернуть деньги, потраченные на похороны умершего мужчины, от его дочерей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, истицы обратились в суд с иском к дочерям покойного. Они сообщили о понесённых ими расходах на ритуальные услуги, организацию похорон и сбор необходимых документов.

Дочери были заблаговременно уведомлены о дате и месте похорон, однако участия в их организации не принимали и финансов на погребение не предоставили.

Как отмечается, дочери уже вступили в права наследования, что и стало причиной обращения истцов в суд.

Судья отметил, что требования истцов обоснованы, поскольку ответчики предприняли действия по принятию наследства.

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