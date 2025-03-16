Вернувшийся с Оскара актер Эйдельштейн отреагировал на проблемы с военкоматом

Актер и режиссер Марк Эйдельштейн рассказал, что благополучно вернулся в Нижний Новгород после поездки на церемонию вручения «Оскара». Он уточнил, что не сдал вовремя документы в ННГУ имени Лобачевского и на фоне этого у него появились проблемы с военкоматом, пишет Telegram-канал Mash.

Ранее СМИ сообщили, что у актера закончилась отсрочка и его разыскивает военкомат Нижнего Новгорода, где он прописан.

«Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал [доки], а теперь хочется гулять, солнце, а я пошёл учиться. Всем хорошей весны!», — отметил артист.

Марк Эйдельштейн — российский актёр, режиссёр и сценарист. Снялся в 15 лентах, известность приобрел после съемок в голливудском фильме «Анора» Шона Бейкера.

Российские военкомы взялись за звезду «Аноры»

За свою роль в фильме «Анора» Марк был номинирован на премию Американской Гильдии киноактёров (2025), а также включён в лонг-лист премии Британской академии в области кино BAFTA (2025).