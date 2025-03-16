Хинштейн рассказал о работах по эвакуации мирных жителей Курской области

В Курской области продолжают работу по эвакуации населения. Об обстановке рассказал губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезен 371 человек, среди них — 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек», — заявил он.

По словам Хинштейна, из 371 человека 220 отправили в пункты временного размещения (ПВР), где курянам отказывается все необходимая помощь и поддержка. Губернатор отметил, что других людей забрали родственники или близкие.

Он подчеркнул, что работы по эвакуации идет безостановочно — всех осматривают медики, психологи, людям выдают гуманитарные наборы, еду, оказывается юридическая консультация.

Хинштейн заявил о важности воссоздания исторического облика центра Суджи

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.