В РПЦ объяснили роль и значимость дня святого Патрика для православия

День святого Патрика, покровителя Ирландии, отмечаемый 17 марта, у православных христиан, которые тоже почитают этого святого, с ним связано толкование символа трилистника, при помощи которого Патрик объяснял Святую Троицу. Об этом накануне Дня святого Патрика заявил доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Москве, священник Антоний Борисов, передали РИА Новости.

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Как отметил священнослужитель, именно православные придают правильный смысл символу святого Патрика - трилистнику.

"Многие воспринимают его просто как традиционно ирландский знак. Но православные христиане помнят: на примере трилистника святой Патрик учил своих современников о Святой Троице - единой в трех лицах, как три его лепестка", - сказал Борисов.

Священный синод РПЦ 9 марта 2017 года включил святого Патрика в церковный месяцеслов - поминальный список святых. Он поминается как святитель Патрикий, просветитель Ирландии.

Справка "РГ"

Святой Патрик - один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В его честь освящено более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых - собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. Святой Патрик жил в IV веке до раскола христианства на западное и восточное и поэтому почитается и православными.