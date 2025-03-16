В России появилось еще одно поселение, где запрещено пить алкоголь

В России появился еще один населенный пункт, где запрещено употребление алкоголя. Жители села Малый Нарын в Джидинском районе Бурятии провели собрание и единогласно решили присвоить своему поселению статус зоны трезвости.

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Совместно с властями, прокуратурой и правоохранительными органами местные приняли решение о полном запрете на продажу алкогольных напитков в этом населенном пункте.

Это не первый случай в регионе, когда местные жители выступили против употребления алкоголя. Малый Нарын стал уже 30-м подобным поселением в Бурятии, передает «Бурятия-Онлайн».

С чрезмерным употреблением алкоголя борются и в других регионах. Так, губернатор Московской области Андрей Воробьев 18 февраля подписал закон, запрещающий продавать алкоголь во дворах жилых домов. Под него попадают все алкомаркеты, у которых вход и выход находятся со стороны двора.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Каких магазинов могут коснуться изменения и нужны ли эти ограничения, «Вечерняя Москва» обсудила с юристом Дмитрием Квашой.