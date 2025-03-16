В Подмосковье зафиксированы январские морозы

Столичный регион, как и вся Центральная Россия, оказались «в мешке радиационного холода». В Подмосковье этой ночью было зафиксировано -15,7 градуса, что соответствует показателям января. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в Москве, на фоне малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания, ударили самые сильные морозы с начала весны.

«Минувшей ночью столбик минимального термометра на базовой столичной метеостанции ВДНХ показал -5,2, что, кстати, соответствует климатической норме марта. В центре мегаполиса, на Балчуге -1, в Тушино -6,1, Строгино -4,3, Бутово -7,8, Новой Москве до -8,7», — написал Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, в Подмосковье разброс ночных температур составил от -4,7 в Дмитрове, до -15,7 в Серебряных Прудах. Это «соответствует многолетним показателям января».

Тишковец отметил, что «по-зимнему холодно было и в других регионах Центральной России, оказавшихся в мешке радиационного холода».

В Тульской и Рязанской областях местами было -12,5, в Калужской до -13,6, в Тверской и Костромской -9,7, Смоленской -9,8, Нижегородской -10,2, Брянской -8,6, Владимирской -11,6, Кировской -10,7.