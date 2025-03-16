Telegram-канал Mash сообщает, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера Марка Эйдельштейна. По его данным, 23-летняя звезда оскароносного фильма «Анора» не проходил срочную службу в армии.

Канал отмечает, что Эйдельштейн не успел получить отсрочку в военкомате, хотя в разгаре подготовка к весеннему призыву. Как пишет Mash, вместо этого артист проводит время на Неделе моды в Париже.

Актер Глеб Калюжный пришел в военкомат, чтобы отправиться на срочную службу

Ранее глава организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал российского актера Глеба Калюжного не уклоняться от службы в армии и отправиться на СВО в качестве добровольца. Он отметил, что, несмотря на возбужденное уголовное дело, артист все еще может подписать контракт с Минобороны. Он подчеркнул, что это позволит Калюжному исправить ситуацию и сохранить честь перед страной.