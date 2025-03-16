Чем опасны первые грозы ранней весной

С ранней весной в Россию приходит не только тепло, но и первые грозы, которые сопровождаются мощными разрядами молний, предупредил в беседе с RT старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.

«По данным научных исследований, молнии представляют угрозу для электроники: если разряд приходится в линию электропередачи или рядом со зданием, в проводке формируется мощный электромагнитный импульс. Такой импульс способен вызвать кратковременный скачок напряжения, который нередко приводит к поломкам подключённых устройств», — отметил он.

По словам эксперта, опасность для бытовой техники сохраняется даже при непрямых ударах: молния может ударить вблизи дома, а перепад напряжения всё равно дойдёт до электроприборов через электропроводку или другие коммуникации.

«Защитить аппаратуру в таких случаях помогает комплексная молниезащита, включающая устройства для защиты от импульсных перенапряжений и другие специализированные решения. Чтобы снизить риски повреждения техники, чаще всего советуют отключать электроприборы от сети во время грозы. Также важно помнить, что лишь стабилизаторы напряжения и УЗО (устройства защитного отключения) не гарантируют полной защиты при ударе молнии: в научных источниках их эффективность против именно молниевых перенапряжений упоминается лишь частично. Более надёжным решением будет установка устройств защиты от импульсных перенапряжений (SPD), рассчитанных на высокие пики тока и напряжения», — объяснил специалист.

Он добавил, что соблюдение этих мер предосторожности способно существенно снизить риски, связанные с грозовой активностью, и обеспечить большую сохранность домашней электроники.

Ранее Буряков назвал в беседе с RT способы продления времени работы смартфона без подзарядки.