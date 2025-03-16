Полтонны свежей малины уничтожат из-за опасной болезни

Почти полтонны свежей малины будут уничтожены из-за опасной болезни — Западного цветочного трипса. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям Подмосковье 480 килограммов ягод из Марокко.

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Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтвердилось результатами лабораторной экспертизы. Владельца груза уведомили о принятии мер в отношении зараженной продукции. Собственником, в свою очередь, было принято решение об уничтожении малины.

«Зараженная ягода будет уничтожена под контролем Управления Россельхознадзора», — сообщили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор выявил многократное превышение содержания антибиотиков в клубнике, которая выращивается в парниковых условиях. Речь идет о тетрациклине. Этот антибиотик применяется для лечения широкого ряда заболеваний, от пневмонии и ангины до гонореи, тифа и менингита.