Комик Останин объяснил свою шутку про «культяпковозку»

Комик Артемий Останин объяснил, что высказывание про инвалида в метро не было связано со спецоперацией. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости».

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По его словам, говоря, что его сбила «культяпковозка», он утверждал о некоем «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать».

«Про таких шутили еще со времен Comedy Club», — отметил стендапер.

В своем выступлении Остатин говорил, что столкнувшийся с ним «чувак **** (идиот) подорвался на мине». Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».