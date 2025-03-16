«Почему никто в зале не снес Останину рыло?» Военкоров возмутила шутка про бойца СВО

Российский комик Артемий Останин пошутил над инвалидностью бойца спецоперации (СВО). Он назвал инвалида на коляске «культяпковозкой».

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В ходе концерта стендапер рассказал, что в метро ему наехали на ногу.

«Я ничего лучше не нашел, чем наклониться к нему и сказать: "Ну не гоняй ты так сильно"», — рассказал Останин.

По его словам, после этого его поругала пожилая женщина и назвала хамлом.

«А с *** (почему) я хамло в этой ситуации? Меня сбили. Я смотрю на это и думаю: "Просто чувак **** (идиот), на мине подорвался"», — заключил комик.

В отношении комика возбудили уголовное дело

Спустя несколько часов после того, как видео с выступлением Останиная появилось в сети, Следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве возбудило в отношении комика уголовное дело в связи с враждебными высказываниями в адрес участника СВО. В его шутке увидели признаки преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Останину грозит до шести лет лишения свободы.

Известный блогер оскорбил женщин-телеведущих и попал под арест

Военный блогер Кирилл Федоров утверждает, что инцидентом также заинтересовались специалисты Центра «Э» — Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ.

После этого Останин объяснил, что высказывание про инвалида в метро не было связано со спецоперацией. По его словам, он утверждал о некоем «попрошайке в метро, который катается без ног на скейте уже лет как двадцать».

«Про таких шутили еще со времен Comedy Club», — отметил юморист.

Военкоры возмутились шуткой и реакцией зала

Военный корреспондент Георгий Медведев уличил Останина в однообразном юморе, построенном на оскорблениях бойцов СВО. Он привел еще несколько примеров выступлений стендапера, в которых тот шутил про погибших бойцов и их семьи, и призвал не верить объяснениям Останина.

«Не обольщайтесь: весь изрыгаемый им словесный понос идет в одном контексте», — заявил он.

Даниил Безсонов призвал силовиков провести проверку организаторов шоу. Военкор указал, что те допустили подобные высказывания на своей площадке, а позднее распространяли это видео.

Военный блогер Юрий Евич отметил, что члены жюри и зрители все же прохладно встретили выступление Останина.

«С другой стороны, непонятно, почему в зале не нашелся хоть один человек, который бы встал, вышел на сцену и снес бы Останину рыло всмятку», — заявил он, добавив, что в 1945 году за подобную шутку про ветерана Великой Отечественной войны зрители сами бы разобрались с сатириком.

Аналитик Борис Рожин РФ.