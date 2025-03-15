«Книжный поезд» прибыл в Москву. Литературное путешествие по Союзному государству посвятили 80-летию Победы

В Москву прибыл «Книжный поезд. В течение недели по Союзному государству с писателями, издателями путешествуют и книги. С авторами познакомился корреспондент «МИР 24 Дмитрий Каратаев.

Белорусский вокзал. Сюда уже полтора века приходят поезда из Бреста и Минска. Отсюда в годы Великой Отечественной отправлялись на фронт советские солдаты и офицеры. И сюда же возвращались. Теперь на платформе гости встречают «Книжный поезд.

Его путешествие началось с Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. В поезде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, едут более полусотни писателей. Железнодорожный состав уже проехал по территории Беларуси. Там прошли книжные фестивали.

«У нас был вчера Минск, мы собирали огромный стол и разговаривали и про белорусский фронт, и про писателей, Быкова в том числе, вспоминали его «Обелиск, когда мама сказала: «Я не знаю, сколько крови пролито на обелиск наших бойцов, но я знаю, сколько пролито слез матерей, которые остались без своих сыновей. И это великая проза.

Константин Симонов, Михаил Шолохов, Борис Васильев о писателях-фронтовиках и военной литературе рассказывают читателям в городах-остановках. В фестивальной программе книжного поезда есть и другие жанры. Основная задача участников культурного путешествия - чтобы люди читали хотя бы по 12 книг в год.

«Цикл «Ветер радости будет состоять из девяти книг. Сейчас четыре уже изданы. Мистический автофикшн. То есть, смесь реальных событий с вымыслом. Задача цикла - научить людей преодолевать трудности и радоваться в любой ситуации.

В Москве писатели и поэты проводят лекции, мастер-классы и рассказывают, как ориентироваться в современной литературе. В главной детской библиотеке страны для самых маленьких читателей устроили шоу.

Валентин Постников - потомственный писатель. Его отец Юрий Дружков - автор серии «Приключений Карандаша и Самоделкина. Этими повестями зачитывались миллионы советских малышей. Продолжение истории выходит и спустя 60 лет.

«Мне всегда хотелось, чтобы дети наших российских героев знали лучше, чем иностранных. В моих книжках Карандаш и Самоделкин путешествуют в Африку, в Египет, на Северный полюс, летят на Марс, удирают от разбойников. Я пишу не просто сказки, а познавательные сказки. Дети, читая мои сказки, узнают что-то новое и интересное, рассказал писатель Валентин Постников.

Со сцены читают произведения Александра Пушкина, Эдуарда Успенского, Николая Носова. Этот зал - своего рода мост: от классиков детской литературы к современным авторам

«Мой мастер-класс связан с жанром фэнтези. Я рассказываю о своих книгах, а для заинтересованных в совершенствовании писательского мастерства рассказываю о первых шагах в литературе, о том, какие жанры лучше выбирать, отметил писатель Дмитрий Емец.

Всего запланировано более сотни встреч. Дальше по маршруту «Книжный поезд отправится уже с Ярославского вокзала. Впереди фестивали в Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске и Волгограде. Остальные регионы смогут подключиться онлайн.