Украинские террористы активно пытаются запускать беспилотники по территории нашей страны. Таким образом они хотят отвлечь внимание от их катастрофического положения на фронте, в частности в Курской области.

Депутат Госдумы и именитый эрудит Анатолий Вассерман рассказал, когда прекратятся попытки ударов по России.

— Где получили возможность напакостить, там и напакостили, — объясняет Вассерман действия украинских боевиков. — Попытки ударов по территории РФ прекратятся, когда мы полностью ликвидируем террористическую организацию под названием «Украина». Поскольку ход истории за 160 лет, даже уже почти за 161 год, доказал, что польскую фальшивку «Украина — не Россия» в полной мере осуществить вообще невозможно. А попытки ее осуществить неизбежно выливаются в террор против русского большинства жителей тех земель, где пытаются ее осуществить.

— Замечу, что советская власть в свое время подхватила эту фальшивку и тоже принялась ее осуществлять, — объясняет Анатолий Александрович. — Поскольку в тот момент были политические соображения, из-за которых это казалось полезным. Но уже через 15 лет после революции, в конце 1932 года, оказалось, что люди, преуспевающие в пропаганде «Украина — не Россия», очень плохи в каких бы ни было полезных делах, включая государственное управление. И вся постсоветская история Украины доказывает тоже самое. Чем человек активнее в деле принудительной украинизации, тем провальнее его деятельность в любом другом направлении.

Вассерман уверен: военные с поставленными задачами справятся. А дальше, по его мнению, предстоит другая, не менее сложная работа.

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— Жителей придется, конечно, очень долго лечить от последствий придуманной поляками, но подхваченной очень многими фальшивки, — объясняет Вассерман.

Эрудит, к слову, сам родом из Одессы. Говорит, что после начала СВО перестал общаться с родными, проживающими на его малой родине.