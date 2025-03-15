Сын и невестка Татьяны Васильевой стали жертвами аферистов

Филипп, сын актрисы Татьяны Васильевой, и его беременная супруга Мария стали жертвами мошенников. Они купили квартиру, однако переехать в нее так и не смогли.

«Люди просто нарушают закон. Завтра, надеюсь, получится воззвать к разуму и наконец выдохнуть. На девятом месяце беременности, купив квартиру, готовясь к переезду, хочется испытывать совсем не такие эмоции. Поверить не могу, что все это происходит с нами. Нас обвинили в мошенничестве…» — написала невестка Васильевой в личном блоге.

По словам Марии Васильевой, их с мужем Филиппом вызвали в отделение полиции и назвали аферистами. Подробности этой истории пока не обнародованы.

Мария и Филипп Васильевы вместе воспитывают двух дочерей. Вскоре у пары появится третий ребенок – мальчик. Также у Филиппа есть двое сыновей от первого брака, пишет издание passion.ru.

Осенью прошлого Татьяна Васильева сообщила в выпуске обновленного ток-шоу «Пусть говорят», что могла стать жертвой мошенников, которые представились ей мэром Москвы Сергеем Собяниным.