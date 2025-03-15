Российским школьникам запретили есть окрошку и блины

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напомнило жителям Прикамья о том, какие блюда можно есть школьникам в учебных заведениях. По данным ведомства при приготовлении блюд в образовательных учреждениях должны использоваться способы, которые максимально сохраняют полезные свойства приготавливаемых продуктов, сообщает Ura.ru.

В сообщении ведомства перечислены способы «максимально сохраняющие полезные свойства продуктов и их пищевую ценность». Роспотребнадзор указал допустимые способы – тушение, отваривание, приготовление на пару, запекание, припускание.

«Не применяются острый перец и другие острые приправы, молочные продукты на основе растительных жиров, а уксус в рецептурах блюд заменяется на лимонную кислоту», — указывает Роспотребнадзор.

В меню школ не должно быть запрещенных блюд и продуктов: окрошек и холодных супов, яичницы-глазуньи, блинчиков с мясом и творогом, макарон с рубленным яйцом и по-флотски, грибов, закусочных консервов, студней и заливных блюд, форшмака, сырокопченых колбас, жаренных во фритюре пищевые продукты.

Школьники не должны есть кетчупы, острые соусы, майонез, первые и вторые блюда из сухих пищевых концентратов, карамель, кремовые кондитерские изделия, пить газированные напитки и кофе.