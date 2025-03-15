В соцсетях увидели знак в новой должности Путина, которую ему дали западные СМИ
Президента России Владимира Путина представили как американского лидера. Такая ошибка появилась в эфире шведского телеканала SVT и датского TV 2.
Надпись отображалась на экране всего несколько секунд, но этого времени хватило, чтобы вызвать активные обсуждения в социальных сетях.
«Владимир Путин, президент США», — гласила надпись в трансляции телеканалов.
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Пользователи с иронией комментировали случившееся, утверждая, что это «правильный выбор американского народа» и шутили о том, что теперь российский президент работает сразу на две страны.