В МВД рассказали о новой мошеннической схеме

Мошенники начали отправлять гражданам короткие сообщения с просьбой экстренно перезвонить на неизвестный номер. Если жертва соглашается, ее долго держат на линии, затем со счета списывается крупная сумма денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В МВД пояснили, как работает новая мошенническая схема. Злоумышленники массово рассылают СМС с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Они просят помочь другу, предлагают изменить тариф или убеждают в якобы возникших проблемах со связью или банковской картой.

«После того как потерпевший перезванивает, долго держат на линии. В результате оказывается, что со счета списаны крупные суммы», — рассказали эксперты.

Правоохранители пояснили, что в этом случае задействуются сервисы с платным звонком, оказывающие услуги по телефону. Реклама таких сервисов всегда информирует, что за звонок придется заплатить. Однако мошенники регистрируют подобный сервис и распространяют номер без предупреждения о плате за звонок.

Ранее сообщалось о мошеннической схеме с рассылкой сообщений о смерти близкого человека.