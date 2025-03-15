Умер замдиректора центра Боткина Владимир Бедин

На 61-м году жизни после продолжительной болезни умер заместитель директора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С.П. Боткина, профессор, хирург Владимир Бедин.

© Газета.Ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр.

«С величайшем прискорбием сообщаем, что скончался абдоминальный хирург, заместитель директора по инновационному развитию ММНКЦ имени С.П. Боткина, профессор Владимир Владимирович Бедин», — сказали в научно-клиническом центре.

В медучреждении отметили, что уход из жизни Бедина — это огромная утрата не только для медицины, «но и для всех, кто имел счастье знать этого выдающегося хирурга».

В центре добавили, что жизнь хирурга «была наполнена стремлением помочь людям», Бедин «посвятил себя делу, которое не знало границ».

Умер оперировавший российских звезд хирург Отари Гогиберидзе

В феврале на 78-м году жизни скончался выдающийся хирург-онколог, академик РАН Михаил Иванович Давыдов. Об этом сообщил Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина.