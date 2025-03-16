Синоптик оценил возможность возвращения снега в Россию

Возвращение снега прогнозируется в регионах Центрального федерального округа из-за понижения температуры. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снега нет. В Центральном федеральном округе тоже нет», — заявил он.

По словам синоптика, в Приволжском федеральном округе, где в западных регионах также начал таять снег, из-за понижения температуры этот процесс приостановится. Вильфанд добавил, что температурные показатели, которые удерживаются на отметке около нуля, не позволяют снегу таять.

Он отметил, что процесс таяния снега начнется с середины следующей недели, а на данный момент «зима еще держится».

Накануне Гидрометцентр России сообщал, что 15 марта в Москве ожидается облачная погода и до +5°C тепла. По информации синоптиков, днем в столице ожидается облачная погода, местами снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Столбик термометра покажет +3... +5°C.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные явления в ближайшие дни прогнозируются более чем в 15 регионах России.