Рособрнадзор утвердил минимальный балл по русскому для детей мигрантов
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утвержден минимальный балл на тестировании по русскому языку для детей иностранцев.
Чтобы поступить в российскую школу, детям иностранных граждан и лиц без гражданства нужно будет набрать не менее 3 баллов.
Это подтверждает соответствие требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения.
Ранее Минпросвещения утвердило порядок тестирования детей иностранцев на знание русского языка.
Закон, обязывающий сдавать тест по русскому, вступает в силу 1 апреля 2025 года.