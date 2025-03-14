Рособрнадзор утвердил минимальный балл по русскому для детей мигрантов

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утвержден минимальный балл на тестировании по русскому языку для детей иностранцев.

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Чтобы поступить в российскую школу, детям иностранных граждан и лиц без гражданства нужно будет набрать не менее 3 баллов.

Это подтверждает соответствие требованиям к уровню знания русского языка, установленным Минпросвещения.

Ранее Минпросвещения утвердило порядок тестирования детей иностранцев на знание русского языка.

Закон, обязывающий сдавать тест по русскому, вступает в силу 1 апреля 2025 года.