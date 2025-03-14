Автора музыки к фильму «Вертикаль» кремируют в Германии

Композитора и заслуженного деятеля искусств РСФСР Софию Губайдулину кремируют в Германии, но прах привезут в Москву. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу Российской академии музыки имени Гнесиных.

Как уточнил соавтор Губайдулиной Фридрих Липс, вопросами прощания с композитором занимается ее внук, который находится в Швейцарии.

«Прощание с композитором состоится в Германии 11 апреля. Ее кремируют, после этого внук заберет урну в Москву», — добавили в пресс-службе.

В Германии Губайдулина жила с 1991 года. Она написала музыку к 25 художественным и анимационным фильмам, в том числе — «Вертикаль», «Чучело», «Маугли», «Человек и его птица», «Крейцерова соната». В 2023 году ее произведение «Гнев Божий» было номинировано на «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция».

Композитора не стало 13 марта.