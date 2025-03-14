Власти Курской области призвали жителей пока не возвращаться обратно

Правительство Курской области призывает жителей региона пока не возвращаться обратно в свои дома, если территория вокруг не обследована саперами.

Как рассказали власти области, территория Курской области может оставаться опасной из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов. Там также добавили, что зачастую такие объекты могут быть незаметны в земле, траве и зданиях, однако они все еще представляют опасность.

«Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить», — сообщили власти Курской области.

Помимо этого, правительство Курской области ввело запрет на посещение нескольких населенных пунктов в приграничных районах. При этом запрет касается лесных массивов и сельскохозяйственных земель. В случае гибели или получения травм в результате нарушения запрета, как подчеркнули власти региона, нарушителям не будут выплачиваться меры социальной поддержки в виде единовременных пособий.

Полный список населенных пунктов, на посещение которых вводится запрет, опубликован в Telegram-канале правительства Курской области.