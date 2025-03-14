Мошенники начали запугивать россиян смертью близких

Мошенники придумали новую схему, которая начинается с сообщения о смерти вашего знакомого. Это версия подобной разводки, при которой на телефон приходит файл с сообщением «Это ты на видео?»

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По информации Telegram-канала SHOT все более распространенной становится новая форма мошенничества.

В начале вам с неизвестного номера приходит сообщение о смерти якобы знакомого вам человека. Вы читаете текст в духе: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался... Мои соболезнования». Ниже прикреплен файл, название которого заканчивается буквами apk, якобы с фотографией покойного. Если скачать документ, личные данные тут же улетают злоумышленникам.

«Троян может автоматически пересылать данный файл всем контактам в Telegram», — пишет SHOT.

Буквы apk в конце названия файла обозначают расширение вложенного документа — такое же, как и у недавнего вируса Mamont. Ранее сообщалось, что по подобной схеме аферисты рассылают письма в мессенджере с подписью «Это ты на видео?».

Напомним, что за последний месяц стало известно и о других популярных сегодня многоходовых схемах мошенничеств. Преступники прикидываются представителями «Почты России», присылают поддельные штрафы ГИБДД, имитируют замену дверей в подъезде и смену домофона. Более того, мошенники стали подделывать инструкции для жертв мошенников.