Мошенники стали использовать тему об окончании СВО в 2025 году для обмана россиян

МВД РФ предупредило о том, что мошенники рассылают в мессенджере Telegram фишинговые ссылки с громкими заголовками о том, что специальная военная операция на Украине завершится в 2025 году, конечной целью злоумышленников является похищение денег.

В Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ опубликовано сообщение с заголовком: "Вам нагло врут, когда говорят, что СВО закончится в 2025 году". Оно перечеркнуто красным и написано "фишинг".

В МВД пояснили, что это является примером фишинговой ссылки с кликбейтным заголовком. Сообщение такого содержания распространялось в ряде телеграм-каналов.

"Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель - похищение денег", - говорится в сообщении управления.

В МВД подчеркнули, что громкие заголовки апеллируют к страху, удивлению и любопытству, часто используется недосказанность и создание эффекта срочности. Такие заголовки используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники.

"Мы предлагаем проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную "сенсацию". Ведь часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум", - подчеркнули в МВД.

Мошенники стали рассылать в Telegram сообщения о смерти знакомых. Об этом россиян предупредили в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

Отмечается, что эти сообщения содержат вредоносные файлы. В качестве иллюстрации пресс-служба приложила к посту скриншот подобного сообщения: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался...» Вместе с текстом злоумышленники рассылают APK-файлы, которые замаскированы под снимки якобы умерших. В министерстве уточнили, что эти файлы при скачивании и запускают установку вредоносного программного обеспечения.

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Телефонные мошенники начали использовать детей жертв в своих преступных схемах. Об этом МВД РФ по Москве Денис Коваленко.

По его словам, в одном из сценариев злоумышленник звонит несовершеннолетним гражданам под видом сотрудника правоохранительных органов. Он утверждает, что их родители должны задекларировать денежные средства, и для этого ребенку нужно провести дома обыск, снимая это на видео. Все найденные деньги дети передают курьерам.

Коваленко уточнил, что чаще всего на уловки мошенников попадают дети от 9 до 14 лет.

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Мошенники могут использовать персональные голосовые приветствия на автоответчиках для создания дипфейков. Об этом сообщают "Известия".

По словам ведущего аналитика департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгения Егорова, голосовые дипфейки уже несколько лет активно используются мошенниками, а персональное приветствие на автоответчике является источником данных для копирования голоса, что позволяет злоумышленникам имитировать речь владельца телефона.

"На сегодняшний день существует множество инструментов для создания поддельных видео- и аудиосообщений, которые преступники могут применять даже без особых технических знаний", — подчеркнул эксперт.

Так, для копирования тембра голоса достаточно лишь нескольких секунд записи, однако для воспроизведения эмоциональных оттенков и уникальных особенностей речи требуется более длинная запись, заявил руководитель направления исследования данных в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Аникин.

Мошенники часто используют такие аудиосообщения для отправки поддельных просьб о финансовой помощи якобы от имени родственников, коллег или знакомых. Эксперты рекомендуют отключить персональные автоответчики или ограничить продолжительность записей, чтобы минимизировать риск кражи голоса мошенниками.

Мошенники воспользовались самозапретами на кредиты для обмана людей. Они создали новую мошенническую схему, пишут «Известия».

Злоумышленники звонят человеку, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и утверждают, что у него запрет установлен неверно. далее жертве предлагается перейти по фишинговой ссылке, она в свою очередь имитирует сайт «Госуслуг».

После ввода данных мошенники получают доступ к аккаунту и могут управлять банковскими счетами.

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Россияне теряют миллиард рублей в день из-за действий телефонных мошенников. Об этом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, эксперт в сфере ИИ Игорь Ашманов.

По его словам, эта оценка является самой скромной. Аналитик подчеркнул, что в год россияне теряют сотни миллиардов рублей, и эта сумма каждый год растет на 20-30 процентов.

«Телефонные мошенники с Украины управляются СБУ и американскими инструкторами, то есть это не какие-то частные мошенники, которые, как когда-то говорили, сидят в тюрьмах», — добавил он.

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