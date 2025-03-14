Писательницу Боссарт и политолога Обухова признали иноагентами в России

Писательница Алла Боссарт, политолог Герман Обухов и журналист Андрей Аксенов были признаны иностранными агентами на территории России. Об этом в пятницу, 14 марта, сообщили в пресс-службе Минюста РФ.

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По данным ведомства, они принимали участие в создании материалов за авторством других людей, которые ранее были внесены в профильный реестр, распространяли ложную информацию о деятельности российских властей, а также выступали против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, следует из публикации на официальном сайте министерства.

7 марта Минюст исключил из перечня иноагентов некоммерческое партнерство «Викимедиа РУ», объединявшее русскоязычных активистов онлайн энциклопедии «Википедия», и компанию «Вольные люди». Журналистов Андрея Козенко и Анастасию Лотареву 17 января в свою очередь внесли в профильный список ведомства. Кроме того, в реестр попал и помогающий уклоняться от службы в армии проект «Идите лесом».

Популярного стендап-комика Дениса Алесина, более известного как Чужой, 8 ноября 2024 года также признали иноагентом. Артист активно выступал против проведения СВО. В начале сентября того же года Минюст внес феминистку и журналистку Залину Маршенкулову в свой реестр иноагентов.