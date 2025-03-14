Россияне проявляют большой интерес к отдыху в Абхазии и уже забронировали большинство гостиничных объектов в регионе на июнь и июль. Об этом, комментируя решение МИД снять рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Абхазию, в разговоре с Рамблером рассказал эксперт в сфере туризма Николай Мельник.

Абхазия – это востребованное направление среди россиян. Туристы прилетают в аэропорт города Сочи, а затем их развозят в такие города, как Гагра, Пицунда и другие. И востребованность Абхазии связана с тем, что там предлагают очень дешевую себестоимость турпродукта. В плане туристической инфраструктуры там все еще достаточно плохо, ведь инвестиций в нее нет, тем не менее людей радует природа региона, абхазская кухня, а также лояльность местных жителей к россиянам. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Россияне, несмотря на действовавшие ранее рекомендации, уже забронировали множество объектов в Абхазии на первые летние месяцы, подчеркнул эксперт.

«Абхазия в основном предлагает апарт-отели и гостевые дома, номерной фонд которых, естественно, небольшой, поэтому сейчас их забронировать достаточно сложно. И чем ближе к поездке, тем сложнее это будет сделать. Так что можно сказать, что регион вызывает большой интерес среди российских туристов, и 2025 год в этом плане не станет исключением», - отметил специалист.

Министерство иностранных дел России ранее объявило об отмене рекомендаций гражданам РФ воздерживаться от поездок в Абхазию, включая туристические. Об этом сообщило РИА Новости. Данное решение было принято в связи со стабилизацией внутриполитической обстановки после ноябрьского кризиса 2024 года, когда МИД выпустил соответствующее предостережение.